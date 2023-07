Lula volta a criticar termos da UE em discurso na Cúpula do Mercosul

440





Agenda externa "ambiciosa"

Leia: Lula em Paris: por que a França é chave para destravar acordo UE-Mercosul O Brasil recebe hoje a presidência Pro Tempore do Mercosul, ocupada pela Argentina nos últimos seis meses. Lula disse que, à frente do bloco, irá revisar e expandir acordos feitos com o Canadá, Coreia do Sul e Singapura, além de buscar novos tratos com China, Indonésia, Vietnã e com países da América Central e Caribe. Segundo o presidente, o bloco terá uma "agenda externa ambiciosa".

Lula também voltou a criticar o protecionismo no mercado internacional, e defendeu que trabalhará junto a bancos nacionais e regionais do Mercosul para mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento. "Com a companheira Dilma Rousseff à frente do Banco dos Brics, novos horizontes se abrem para o Mercosul reduzir as assimetrias dos seus membros", frisou ainda o presidente brasileiro.



O Brasil ficará à frente do bloco econômico até o final de 2023.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou nesta terça-feira (4/7) na abertura da 62ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, que ocorre na cidade argentina de Puerto Iguazú, na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai. Em sua fala, Lula reforçou seu compromisso em fechar o acordo entre o bloco econômico e a União Europeia, mas voltou a criticar as exigências feitas pelos países europeus."O Instrumento Adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente", discursou Lula durante a abertura da Cúpula.