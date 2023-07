Lula assume presidência do Mercosul nesta terça-feira (4/7)

440

Lula discursou na Cúpula do Mercosul esta manhã e defendeu a união entre os países membros (foto: Reprodução/TV BRaisl)













A cúpula é realizada em Puerto Iguazú, na Argentina. A presidência do bloco funciona de forma rotativa, por seis meses, entre os membros titulares: Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Lula criticou que nos últimos anos o Brasil deixou de lado o “valioso espaço que é a Cúpula Social do Mercosul” e reforçou a importância de movimentos sociais para a transparência e legitimidade do bloco. O presidente também defendeu a adoção de uma moeda comum para o comércio regional com o objetivo de diminuir impactos do dólar nos países da América do Sul





"A adoção de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência", disse. "Falo de uma moeda de referência específica para o comércio regional, que não eliminará as respectivas moedas nacionais", completou.





Acordo com a União Europeia





Desde o início de seu mandato, o presidente Lula se diz comprometido com a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia (UE). Entretanto, uma das imposições da UE que trava o prosseguimento das negociações é a ameaça de sanções caso o Brasil não cumpra acordos de preservação ambiental.



"O Instrumento Adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente", afirmou Lula.





Durante a live “Conversa com o presidente” desta terça-feira (4/7), Lula afirmou que não aceitará "imposições" e que não quer uma "política em que eles ganhem e a gente perca". Segundo o presidente, não há interesse em acordos que condenem o Mercosul ao eterno papel de exportadores de matérias-primas, minérios e petróleo.

