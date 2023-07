Copa do Mundo: Lula visitará Seleção Brasileira feminina no Mané Garrincha

440

Apaixonado por futebol, presidente Lula vai ver as jogadoras da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo, que será na Austrália e Nova Zelândia, a partir do dia 20/07 (foto: EVARISTO SA / AFP)







Parte da delegação canarinho, composta pela comissão técnica e maioria das 26 jogadoras convocadas — incluindo as três suplentes —, desembarcou na capital no final da tarde deste sábado. O compromisso diante das chilenas será o último da equipe antes do início da caça ao título inédito da Copa do Mundo.

Brasil está no Grupo F do Mundial. A estreia será em 24 de julho, às 7h, contra o Panamá. Cinco dias depois, encara a França, no mesmo horário. A participação na classificatória termina contra a Jamaica, em 2 de agosto, às 7h.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitará na tarde deste sábado (1º/7) o treino da seleção brasileira de futebol feminino, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A ministra do Esporte, Ana Moser , também acompanhará o chefe do Executivo. Neste domingo (2/7), o Estádio Mané Garrincha será palco do amistoso que encerrará a preparação para a Copa do Mundo, contra o Chile, às 10h30.