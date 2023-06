Lula defende que é melhor ter um governo de esquerda, mesmo com equívocos

440





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que governos de esquerda são preferíveis a governos de direita, mesmo com equivocos. A fala ocorreu durante a abertura do 26º Encontro do Foro de São Paulo, em Brasília, nesta quinta-feira (29/6).





"É muito melhor ter um companheiro da gente (esquerda) cometendo alguns equívocos para a gente criticar do que ter alguém da direta governando que não permite sequer que a gente tenha espaço para fazer crítica", afirmou Lula.





"Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamassem de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, socialista, nunca", disse.





Sem mencionar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula disse que a direita tem mais facilidade com o discurso facista e que a direita historicamente enfrenta o discurso do costume, da família e do patriotismo.

Foro de São Paulo