Em BH, Bolsonaro comparece ao velório do ex-ministro Alysson Paolinelli

Bolsonaro compareceu ao velório do ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu, nesta sexta-feira (30/6), ao velório do ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, no Cemitério da Colina, em Belo Horizonte. O ex-presidente não quis dar entrevistas, mas tirou fotos com alguns apoiadores. Mais cedo, ele esteve no Palácio da Liberdade, onde o corpo do ex-ministro foi velado.