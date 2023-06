Zema sobre ex-ministro Alysson Paollinelli: 'Legado difícil de mensurar'

440

Zema evitou falar sobre outros assuntos em respeito à família (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O governador Romeu Zema (Novo) compareceu ao velório do ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, na tarde desta quinta-feira (29/6). Ele classificou o agrônomo mineiro como "um dos brasileiros da última década que deixou um legado valiosíssimo e difícil de mensurar", dizendo que, em respeito à família enlutada, não responderia a perguntas sobre outro assunto.









Paolinelli é apontado como um dos principais nomes do desenvolvimento agrícola do país, atuou na política por mais de 40 anos e foi indicado ao Nobel da paz. Foi um dos idealizadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).



Nasceu em 10 de julho de 1936, em Bambuí, no Centro-Oeste mineiro. Formou-se em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras e especializou-se em estudar o potencial produtivo da agricultura no Cerrado brasileiro.





O agrônomo assumiu a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais em 1971 e teve atuação destacada no incentivo à produção cafeeira no estado. Ele passou pela pasta outras duas vezes durante a década de 1990.



Alysson Paolinelli também foi presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA). Desde 2022, era presidente executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho).