Quem é o ministro que votou a favor de Bolsonaro no TSE

Raul Araújo (foto: Sergio Lima / AFP) O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo foi o primeiro da Corte que votou contra a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao divergir do relator da ação, o ministro Benedito Gonçalves. O voto foi proferido na terceira sessão do caso, nesta quinta-feira (29/6).

Raul Araújo é ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde 2010, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava à frente do Executivo pela segunda vez. Ele assumiu a vaga do desembargador Paulo Gallotti, que se aposentou na época. O magistrado é desembargador e construiu carreira em Fortaleza, no Ceará.

Em 2022, o ministro se tornou um dos assuntos mais comentados do país após proibir manifestações políticas no festival Lollapalloza. A decisão atendeu a um pedido do PL ao TSE contra as manifestações políticas das artistas Pablo Vittar e Marina Sena. Com repercussão negativa, o magistrado revogou a liminar, após homologar o pedido de desistência da ação que havia sido apresentado pelo partido.

"Ressalto que a decisão anterior foi tomada com base na compreensão de que a organização do evento promovia propaganda política ostensiva estimulando os artistas — e não os artistas, individualmente, os quais têm garantida, pela Constituição Federal, a ampla liberdade de expressão", disse Araújo, no ano passado.