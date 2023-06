Morre em BH ex-ministro Alysson Paolinelli

440

O ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli morreu nesta quinta-feira (29/6), aos 86 anos, em Belo Horizonte (foto: José Cruz/Agência Brasil)



Apontado como um dos principais nomes do desenvolvimento agrícola do país, Paolinelli atuou na política por mais de quarenta anos e foi indicado ao Nobel da paz Morreu em Belo Horizonte, aos 86 anos, o ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli. O agrônomo mineiro estava internado no Hospital Madre Teresa, Região Oeste da capital, para tratar complicações de saúde após uma cirurgia no quadril.Apontado como um dos principais nomes do desenvolvimento agrícola do país, Paolinelli atuou na política por mais de quarenta anos e foi indicado ao Nobel da paz





Paolinelli nasceu em 10 de julho de 1936, em Bambuí, no Centro-Oeste mineiro. Formou-se em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Lavras e especializou-se em estudar o potencial produtivo da agricultura no Cerrado brasileiro.









O trabalho mais destacado de Paolinelli foi à frente do Ministério da Agricultura, posto que ocupou entre 1974 e 1979, sob o governo do general Ernesto Geisel. Sob a gestão do mineiro, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) passou por intenso processo de modernização que viabilizou a ocupação do Centro-Oeste com a atividade agrícola.

Pelo PFL, Paolinelli foi eleito deputado federal por Minas Gerais em 1986, tornando-se então membro da Assembleia Nacional Constituinte responsável pela formulação da Constituição Federal de 1988.





Em 2006, ao lado do pesquisador da Embrapa, Edson Lobato, e do norte-americano Andrew Colin McClung, Paolinelli recebeu o World Food Prize, premiação de prestígio na área da agricultura. Ele foi laureado pelo trabalho de transformação do Cerrado em área fértil para a produção alimentar.





O trabalho de Paolinelli também lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 2021. A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP) foi responsável por apontar o nome do agrônomo e contou com apoio de diversas instituições internacionais.





Ainda não há informações divulgadas sobre o velório de Alysson Paolinelli. Fontes ligadas à família do ex-ministro afirmam que a cerimônia deve acontecer no Palácio da Liberdade, em BH.