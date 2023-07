Morre aos 94 anos ex-governador e criador do Tocantins, Siqueira Campos

440

O ex-governador deixa esposa e oito filhos (foto: Reprodução) O ex-governador e criador do estado do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, morreu na noite desta terça-feira (4/7), aos 94 anos. O político estava internado na Unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital particular em Palmas desde o dia 29 de junho, mas teve uma piora na saúde após ser diagnosticado com quadro infeccioso (septicemia) e crise renal aguda e não resistiu à infecção generalizada.





O ex-governador deixa esposa e oito filhos, sendo seis do primeiro casamento com Aureny Siqueira Campos, e dois do segundo, com Marilúcia Leandro Uchôa Siqueira.





Criação do Tocantins

Deputado federal pelo estado de Goiás entre 1971 e 1989, Siqueira foi relator da Subcomissão dos Estados da Assembleia Nacional Constituinte. Em 1987, ele entregou ao presidente da Assembleia, o deputado Ulysses Guimarães, uma proposta que daria origem ao estado do Tocantins.





Siqueira foi o primeiro governador do estado, entre 1989 e 1991. Depois, foi eleito três vezes para o cargo: 1995-1998, 1999-2003 e 2011-2014.