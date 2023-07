Morre Chico Ferramenta, ex-prefeito de Ipatinga, aos 64 anos

O ex-prefeito de Ipatinga, Chico Ferramenta, morreu no início da tarde desta terça-feira (4/7), aos 64 anos. Ele estava internado no Hospital Márcio Cunha, desde o dia 22 de junho, onde tratava de problemas respiratórios e renais.

De acordo com nota compartilhada pela esposa, Cecília Ferramenta (PT), o velório será realizado no ginásio do Centro Esportivo e Cultural de 7 de Outubro, no bairro Veneza, em Ipatinga. O sepultamento será no cemitério Parque Nossa Senhora, por enquanto sem definição de horário.