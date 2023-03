Ex-prefeito de Ipatinga, Chico Ferramenta, está há 11 dias na UTI

O ex-prefeito de Ipatinga, Chico Ferramenta, de 64 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM) há 11 dias para tratar de uma pneumonia. O político teve uma parada cardíaca na noite de segunda-feira (27) e precisou ser intubado.

Após uma piora súbita, a mulher de Chico e vereadora de Ipatinga, Cecília Ferramenta (PT), disse por meio das redes sociais que o marido voltou a apresentar uma melhora ontem (28), mas não deu detalhes.

“Agradeço as demonstrações de carinho que nossa família tem recebido, além das orações que têm nos fortalecido e aumentado a nossa confiança. Um agradecimento especial à equipe do Hospital Municipal e a todos os servidores da Saúde pelo excelente atendimento ao nosso Chico e a todos pacientes”, escreveu a vereadora.

Ainda de acordo com Cecília Ferramenta, Chico foi diagnosticado com Alzheimer em 2013 e a saúde do político tem piorado.

História na política

Chico Ferramenta surgiu no mundo político no início da década de 1980, em meio ao movimento sindical dos metalúrgicos de Ipatinga. Ele trabalhava na Usiminas e foi líder de uma série de movimentos que reivindicavam melhores condições de trabalho.

Na mesma década, Chico Ferramenta foi o deputado estadual mais votado em Minas Gerais pelo Partido dos Trabalhadores e foi prefeito de Ipatinga por três mandatos, de 1989 a 2004. Depois, ele foi eleito deputado federal.

O político ainda foi eleito prefeito de Ipatinga pela quarta vez, em 2008, vencendo o candidato Sebastião Quintão (do PMDB na época), mas não pode tomar posse por ter a candidatura indeferida. Assim, o segundo mais votado assumiu, mas depois foi cassado por abuso de poder político e econômico. Com isso, o então presidente da Câmara Municipal, Robson Gomes, teve de assumir o cargo no poder Executivo municipal e foi eleito posteriormente em uma nova eleição.

Chico Ferramenta com Lula

“O Chico Ferramenta é exemplo de que a gente pode tudo quando quer, quando tem força de vontade e uma causa nobre. Esse companheiro conseguiu mostrar para o PT de Minas Gerais que essa cidade extraordinária, símbolo do crescimento econômico e do pólo siderúrgico, governada por outras pessoas, conseguiu eleger Chico Ferramenta duas vezes”, disse Lula na ocasião.

Lula também relembrou quando superou um câncer na garganta e desejou forças ao ex-prefeito de Ipatinga. “Minha fé em Deus e a disciplina me possibilitaram estar de pé junto de vocês outra vez. Sei, Chico, que você precisa continuar tendo fé, acreditando em Deus porque Ele pode tudo. Vamos encontrar você muitas vezes aqui ainda. Que Deus te abençoe, dê conforto e continue sendo nosso Chico Ferramenta de sempre".