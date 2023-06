Bolsonaro lamenta morte do ex-ministro Alysson Paolinelli

440

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lamentou a morte do ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli. Ele morreu em Belo Horizonte, aos 86 anos, nesta quinta-feira (29/6). O agrônomo mineiro estava internado no Hospital Madre Teresa, na Região Oeste da capital, para tratar complicações de saúde após uma cirurgia no quadril.





Até o momento da publicação desta matéria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não havia se pronunciado.

Morre Alysson Paolinelli