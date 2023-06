Governo de Minas decreta luto de três dias por morte de Alyson Paolinelli

O ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli morreu nesta quinta-feira (29/6), aos 86 anos, em Belo Horizonte (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O governador Romeu Zema assinou decreto de luto oficial por três dias em razão da morte do ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli. O Governo de Minas também ofereceu à família o Palácio da Liberdade para o Velório, que está previsto para ocorrer às 15h desta quinta-feira (29/6) até às 9h30, desta sexta-feira (30)













Em nota, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) também lamentou a perda do ministro Alysson Paolinelli e destacou seus trabalhos em prol da agropecuária.





"Aos familiares e amigos, o Sistema Faemg Senar reforça o mais sincero reconhecimento e respeito à trajetória de Alysson Paolinelli e externa os sinceros sentimentos e desejos de paz e conforto. Alysson Paolinelli ficará sempre em nossa memória como um técnico incansável a favor da evolução do agronegócio brasileiro".





Em suas redes sociais, o deputado Antônio Carlos Arantes prestou homenagem ao ex-ministro da Agricultura.





"O Brasil perde o maior nome da agricultura mundial, sendo considerado o "pai do cerrado" brasileiro, quando ajudou a transformar uma região onde a agricultura era quase impossível em uma das maiores produtoras de grãos do país. Um nome que é sinônimo de agricultura e um homem que é exemplo de trabalho. Dr. Alysson será o nosso eterno ministro da Agricultura, por seu trabalho foi indicado duas vezes ao prêmio Nobel da Paz, por suas enormes contribuições à produção no campo, levando alimentação saudável e segura para todo o planeta", escreveu.