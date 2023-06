Próximo presidente do Mercosul, Lula defenderá integração regional

440

Lula (PT) receberá o comando temporário do bloco, com mandato de seis meses (foto: Reprodução/Ricardo Stuckert/PR) A próxima cúpula de chefes de Estado do Mercosul, na próxima terça-feira (4/7), em Puerto Iguazú, na Argentina, marca a posse do Brasil na presidência rotativa do bloco econômico. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá o comando temporário do bloco, com mandato de seis meses, perdurando até a próxima cúpula, que deve ocorrer em dezembro.













A embaixadora explicou que o Mercosul realiza diálogos com a República Dominicana e El Salvador, e está em processo de implementação com Chile e Colômbia. A Bolívia está em fase de adesão ao bloco.





De acordo com o Itamaraty, as principais negociações extrarregionais na agenda do Mercosul são o acordo Mercosul-União Europeia; Mercosul-AELC (Associação Europeia de Livre Comércio) grupo de países europeus que não são parte da União Europeia - formado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein; e negociações com Singapura, Canadá, Indonésia e Vietnã.





Segundo Padovan, as tratativas do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia não devem fazer parte das discursões da cúpula, já que o Brasil ainda está estudando a proposta europeia para apresentar uma sugestão aos demais sócios no bloco.





Na segunda-feira (3/7), está marcado um compromisso entre os ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais das quatro nações. Representantes do Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, devem indicar representantes para comparecer o evento, pois terão compromissos em Brasília na data, de acordo com fontes extraoficiais.