8/1: depoente não sabe o que é o código-fonte contra o qual protestava

Detido pela tentativa de explodir um caminhão-tanque perto do Aeroporto de Brasília, Alan Diego dos Santos afirmou não saber o que é o código-fonte das urnas eletrônicas contra o qual protestava nos acampamentos bolsonaristas em frente a quartéis do Exército.





"Se fosse para não ter estimulado a população por que deixaram as redes sociais informarem sobre esse código que dava a certeza se o Bolsonaro havia ganhado ou não, se o Lula havia ganhado ou não", divagou o bolsonarista.





Alan Diego dos Santos depõe na Câmara Legislativa do Distrito Federal na CPI dos Atos Antidemocráticos (foto: Reprodução/ TV Câmara Distrital) Vigilante insistiu no questionamento sobre o que seria o código-fonte. Ele afirmou não saber o que é.

O código-fonte é um conjunto de arquivos de texto que contém as instruções que devem ser executadas, expressas de forma ordenada em uma linguagem de programação. Esses dados apontam como o software deve se comportar dentro do sistema, nesse caso, dentro do sistema eleitoral eletrônico.



Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o código-fonte pode ser acessado por toda a sociedade por intermédio das entidades fiscalizadoras do processo eleitoral.