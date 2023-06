Bolsonaro sobre atos golpistas: "Nunca vi golpe sem armas"

Enquanto o advogado Cristiano Zanin era sabatinado por senadores, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao Senado e comentou sobre os ataques às sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Segundo o ex-presidente, as ações não podem ser lidas como um golpe por terem acontecido em um domingo e não ter tido o uso de armas.

“Nunca vi golpe domingo. Nunca vi golpe sem arma. Estão querendo dar ares de golpe ao 8 de janeiro. São atos de vandalismo e depredação abomináveis, ninguém concorda com isso. O próprio ministro da Defesa disse que não houve uma figura central coordenando”, afirmou Bolsonaro.

Sobre a participação do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga o 8/1, Bolsonaro defendeu a ação policial no dia da votação do segundo turno da eleição presidencial. A PRF é suspeita de tentar impedir que eleitores de Lula chegassem aos locais de votação, o que beneficiaria Bolsonaro.