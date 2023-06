Zanin sobre o Lula: Pôde ver meu trabalho jurídico

440

Em sabatina para aprovação de sua indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin negou que sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria alguma influência na sua atuação. “Me sinto absolutamente na condição de exercer esse honroso cargo, de atuar com imparcialidade”, declarou o advogado.









Na sabatina, o advogado afirmou que, com a oportunidade de conviver com o presidente Lula, pôde compreender sua visão sobre os papéis institucionais da república, inclusive sua visão sobre o papel do magistrado.





“Uma vez nomeado e aprovado por essa casa, vou me guiar exclusivamente pela constituição e pelas leis, sem qualquer tipo de subordinação a quem quer que seja. Então, na minha visão, e acredito que é a visão do presidente da república que me indicou, um ministro do Supremo Tribunal Federal só pode estar subordinado a Constituição da República”, declarou Zanin.

Cristiano Zanin está sendo sabatinado na CCJ do Senado, na manhã desta quarta-feira (21/6) (foto: Pedro França/Agência Senado)

Ligação de Lula e Zanin