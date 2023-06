Sabatina de Zanin: como é o processo no Senado para novos ministros do STF

440

Zanin responderá aos integrantes da CCJ e poderá ter indicação votada em plenário já nesta quarta (foto: Sergio Lima/ AFP) Cristiano Zanin, indicado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Supremo Tribunal Federal (STF), passa por sabatina no Senado Federal nesta quarta-feira (21/6). Ele responderá a perguntas dos membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e depois terá a indicação votada em plenário.





As respostas de Zanin serão avaliadas pelo relator do caso, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PA), indicado à função pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). O relatório da sabatina então é liberado para votação secreta entre os membros da comissão. É necessária maioria simples para a aprovação.





O próximo estágio é a votação no Plenário do Senado. Nesta esfera também é necessária maioria simples para aprovação, 41 dos 81 senadores e as escolhas dos parlamentares também é secreta. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo na casa, acredita que Zanin será aprovado por larga margem, atingindo a marca de 60 votos favoráveis a seu ingresso no STF.





Não há uma confirmação se a sabatina na CCJ e a votação em plenário acontecerão no mesmo dia. A intenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no entanto, é agilizar o processo. "Tão logo finalizadas a sabatina e a votação na CCJ, darei encaminhamento ao Plenário do Senado na mesma data", disse o parlamentar em 12 de junho.