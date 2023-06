Cleitinho justifica voto contra Zanin: 'Nada contra a pessoa dele'

440

Cleitinho Azevedo acredita que Senado deve alterar forma de indicação dos ministros (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) declarou que votará contra a nomeação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar mineiro se disse contra o atual formato das indicações e demonstrou desconforto com o fato do potencial magistrado ter trabalhado como advogado pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









“Não é nada contra a pessoa dele. Eu acho que essa prática de presidentes terem que indicar os ministros deveria mudar. Falei até em um discurso que cabe ao Senado, através de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) a gente mudar a forma como é feita a indicação”, afirmou.





O senador também endossou as críticas ao passado de Zanin como advogado pessoal de Lula. O presidente contou com os trabalhos de seu indicado ao Supremo para se defender das acusações no âmbito da Operação Lava-Jato.





Outro ponto que me faz não votar nele é o caso dele ser advogado pessoal do presidente que o está indicando. Por exemplo, se cair uma ação do Lula no STF ele pode ser o relator ou julgar a ação”, justificou o senador.





Zanin será sabatinado pelos senadores na próxima quarta-feira (21/6) . A sessão foi marcada pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP). Embora a indicação tenha recebido críticas da oposição, mesmo nomes mais críticos a Lula já manifestaram apoio à indicação do petista.





Estado de Minas no Instagram sobre o Em publicação dono Instagram sobre o posicionamento dos senadores mineiros diante da sabatina de Zanin , Cleitinho se defendeu de críticas feitas por leitores. O senador justificou seu posicionamento com comentários como: “não sou perfeito, mas tenho humildade suficiente para melhorar. Sobre minha capacidade, ‘Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos’” e “estou aqui para representar todos, até os que não gostam de mim”.