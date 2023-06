Cristiano Zanin será sabatinado pelo Senado na semana que vem

440

Após sabatina, nome de Zanin será votado no plenário do Senado, precisando ser aprovado por 41 parlamentares (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), marcou, para 21 de junho, próxima quarta-feira, a sabatina do advogado Cristiano Zanin — indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O relator será o vice-presidente da Casa, senador Veneziano Vital do Rego (MDB-PI).“Em reunião nesta segunda-feira (12), defini, ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que convocarei os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJ do Senado para sabatina do indicado pelo presidente da República, o advogado Cristiano Zanin, ao Supremo Tribunal Federal-STF, no dia 21 de junho, quarta-feira. O relator na CCJ será o competente senador, vice-presidente da Casa, Veneziano Vital do Rêgo”, disse Alcolumbre via redes sociais nesta segunda-feira (12/6).

Cristiano Zanin foi indicado em 1º de junho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a cadeira deixada em abril pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski na Suprema Corte. Após essa etapa, a indicação será votada no plenário do Senado. Para ser aprovado, ele terá que ter o aval da maioria dos senadores, o equivalente a 41 votos das 81 cadeiras da Casa.

Caso seja aprovado, Zanin será o terceiro ministro indicado por Lula na composição atual do STF. A ministra Cármen Lúcia foi indicada e empossada em 2006, no primeiro mandato do petista. Já Dias Toffoli, passou a integrar a Corte em 2009, durante a segunda gestão do presidente. Ricardo Lewandowski, que se aposentou por ter completado 75 anos, também foi escolhido pelo chefe do Planalto, em março de 2006.

Quem é Cristiano Zanin

Cristiano Zanin Martins tem 47 anos e ganhou notoriedade durante a atuação na defesa de Lula nos processos da Operação Lava-Jato. Natural de Piracicaba (SP), ele é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e é especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transnacionais. O advogado também mantém um escritório com a mulher, Valeska Teixeira Zanin Martins, com sedes em São Paulo e Brasília.