Moro diz que receberá Zanin se for procurado

Brasília – O senador Sergio Moro (União-PR) disse a aliados próximos estar disposto a se reunir com o advogado Cristiano Zanin, caso seja procurado. De acordo com interlocutores, o convite ainda não aconteceu. Mas, caso ocorra, Moro pretende ter uma postura “republicana e democrata” para receber e ouvir o indicado ao STFA gentileza, no entanto, não significará endosso à postulação do advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal). Zanin protagonizou embates com o ex-juiz durante a Lava-Jato e foi o autor da tese que culminou na decretação de suspeição de Moro nos julgamentos referentes ao petista.

Todo indicado ao Supremo pelo presidente da República costuma ir a cada gabinete de senador para se apresentar antes da sabatina. Zanin já está fazendo isso, mas ainda não foi ao de Moro. Sergio Moro foi o juiz federal responsável pela 13ª Vara de Curitiba, que julgou os processos da Operação Lava-Jato. Ele condenou o então ex-presidente Lula, mas a sentença acabou anulada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou que a Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar o caso.





A sabatina de Cristiano Zanin deverá ser realizada na Comissão de Constituição e Justiça no próximo dia 14, segundo o líder do PSB no Senado, Jorge Kajuru (GO). O advogado de Luiz Inácio Lula da Silva nos processos da Lava-Jato foi indicado para a vaga deixada pelo agora ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, em 1º de junho.



Kajuru disse que a data foi confirmada após ele ter conversado com o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). “Ele (Alcolumbre) disse a mim que já quer colocar (o nome para análise). Ele acha que é fundamental, já na quarta, dia 14), a sabatina”. “Alguns senadores entendem que não seria o momento, que devemos observar mais o cenário da votação do Senado. Mas não há nenhuma dúvida da aceitação dele”, disse também Kajuru.