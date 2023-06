Zanin encontra forte apoio entre os ministros do Supremo

Indicado para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), o advogado Cristiano Zanin conta com o apoio firme dos integrantes da Corte e não deve enfrentar obstáculos para ser aprovado na sabatina do Senado. O nome do jurista é alvo de críticas na ala lava-jatista do Ministério Público Federal (MPF) e entre especialistas, por conta de sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — que o indicou para o cargo. Mesmo assim, ele deve passar com facilidade no parlamento.

No Senado, a oposição ao governo está restrita a um pequeno grupo de parlamentares , como Sergio Moro (União-PR), ex-juiz da Lava-Jato. Além dele, outros nomes, como Damares Alves (Republicanos-DF), Eduardo Girão (Novo-CE) e Jorge Seif (PL-SC), também apresentam resistência aos temas do governo. No entanto, projetos de interesse do Executivo passam facilmente na Casa, como, por exemplo, a medida provisória que restruturou a Esplanada, aprovada por 51 votos a 19.





O resultado das votações das matérias do governo entre os senadores mostra o clima que Zanin vai encontrar. A expectativa é de que ele seja questionado sobre temas sensíveis, como a atuação na Lava-Jato; a experiência com temas alheios à operação; e até a relação dele com o sogro, Roberto Teixeira, próximo de Lula, responsável por apresentar o advogado ao petista.





Entre juristas de esquerda, há críticas em relação à ausência de diversidade na Corte, com a indicação de um homem branco, em que pouco se conhece sobre suas posições fora da operação.

Para o cientista político Rodolfo Tamanaha, Zanin tem uma reputação ilibada. No entanto, ele afirma que antes de ser advogado do presidente Lula, o defensor não era conhecido na área do direito e que é um mistério a posição dele sobre temas de grande relevância.





"O ponto fundamental, aqui, que a comunidade jurídica está atenta, é a questão do notável saber jurídico. A Constituição não fala em saber jurídico, fala em notável saber jurídico. Como conseguimos aferir isso? Com a atuação dele em diversos processos. Ele tem atuação acadêmica permanente", destacou.





No entanto, o especialista destaca que está evidente que Zanin atende aos critérios técnicos, como notável saber jurídico e contribuições acadêmicas. "Ele participa de congressos, escreve artigos, orienta pessoas, ou seja, participa do debate jurídico. É reconhecido como uma autoridade no direito", afirmou o Tamanaha.

Sabatina

O maior crítico da indicação é o senador Sergio Moro. Ele e Zanin já protagonizaram diversos embates e devem ficar frente a frente mais uma vez, durante a sabatina do advogado.





"A nomeação de um advogado e amigo pessoal do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano", disse o parlamentar nas redes sociais após a indicação.





O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou que a indicação de Lula "ignora o espírito republicano, abandonando nomes com mais mérito, isenção e experiência na magistratura".





Em contrapartida, governistas defenderam o advogado. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, ressaltou que Zanin "demonstrou ter notável saber jurídico e reputação ilibada, conforme disposto no artigo 101 da Constituição". O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, partilhou do mesmo entendimento. "Não há dúvidas com relação a sua trajetória ilibada e respeitada no meio jurídico", declarou.





Zanin poderá ficar na mais alta Corte do país até 2050. A sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, etapa obrigatória para que o jurista assuma a vaga, deve ocorrer antes do encerramento do semestre no Legislativo, que termina em 17 de agosto.





O futuro ministro terá papel decisivo no destino dos congressistas. Atualmente, dos 81 senadores, pelo menos 35 são alvos de alguma ação no STF — a maioria como investigados. Essa quantidade representa 43% do número total de cadeiras da Casa.





Caso seja aprovado, Cristiano Zanin será o terceiro ministro indicado pelo presidente na composição atual do STF . A ministra Cármen Lúcia foi indicada e empossada em 2006, no primeiro mandato de Lula. Já Dias Toffoli, passou a integrar a Corte em 2009, durante a segunda gestão do petista. Ricardo Lewandowski, que se aposentou por ter completado 75 anos, também tinha sido escolhido pelo chefe do Planalto, em março de 2006.

Zanin atuou nos processos da Operação Lava-Jato, em que o chefe do Executivo esteve envolvido. Ele conseguiu anular, na Justiça, parte dos 26 processos contra o petista. Algumas ações foram suspensas por incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar o caso, outras por falta de provas.