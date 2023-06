Lula vai se reunir com Macron em Paris no final de junho

440

Anúncio foi feito pelo presidente Francês em suas redes sociais (foto: Ricardo Stuckert/PR)

No último dia 20, Macron e Lula se encontraram na cúpula do G7, no Japão. O encontro bilateral era um dos mais esperados da agenda do petista, dado o afastamento do Brasil da França no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a assessoria de imprensa da Presidência da República, os dirigentes selaram a retomada das relações entre os dois países e discutiram cooperação na área de defesa, além da ampliação de trocas na área da cultura.

Já no final de janeiro, Lula conversou por telefone com o presidente francês e o convidou para conhecer o estaleiro em Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde são construídos os submarinos convencionais e o submarino a propulsão nuclear, fruto da cooperação bilateral entre Brasil e França. Ainda não há data definida para uma viagem ao Brasil. Na ocasião, também foram abordados temas como riscos à democracia por grupos da extrema direita, além da parceria estratégica bilateral, mudança climática e aspectos da governança global.

Visita ao Papa Francisco

No último dia 31, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou ao telefone com o Papa Francisco. Na conversa, o presidente brasileiro convidou o pontífice a visitar o Brasil e abordou temas como a guerra na Ucrânia, a defesa da Floresta Amazônica, a mudança climática e o combate à fome. O presidente agradeceu o apoio de Francisco na busca por uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia e pelos esforços do argentino no combate à pobreza.

Na conversa, Lula também relatou os encontros que vêm tendo com autoridades de outros países no esforço de construção de uma solução de paz para a guerra na Ucrânia. O pontífice, por sua vez, aprovou a iniciativa do presidente brasileiro, que, segundo Francisco, tem autoridade para liderar essas negociações pela coerência demonstrada ao longo da sua trajetória de vida. Antes de uma possível visita papal ao Brasil, contudo, o presidente brasileiro deverá aproveitar a viagem a Paris e visitar o Papa Francisco no Vaticano.

O presidente da França Emmanuel Macron confirmou por meio das redes sociais neste sábado (3/6) a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a Paris. "Parceiros de todo o mundo, salvem a data de 22 e 23 de junho em Paris. O mundo precisa de uma economia verde que não deixe ninguém para trás. Juntos podemos criar um novo pacto financeiro", escreveu o líder francês. "Que bom tê-lo conosco, querido presidente Lula. Até daqui 19 dias!", emendou.Em resposta, Lula agradeceu o convite e destacou o retorno da diplomacia brasileira. "O Brasil tem se reintegrado ao mundo, dialogando e construindo parcerias, em busca das melhores oportunidades para o nosso País, e um mundo com mais cooperação e desenvolvimento sustentável. Obrigado pelo convite, amigo", disse. O presidente participará de um encontro de cúpula sobre um novo pacto financeiro mundial e deverá ter uma reunião bilateral com Macron.