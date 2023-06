Ricardo Salles: 'Quem com os porcos anda, farelo come'

O deputado federal Ricardo Salles (PL) fez uma publicação sugestiva, em que dá a entender que seus alvos seriam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). O trio se encontrou para um almoço com empresários em São Paulo, nessa sexta-feira (2/6).

Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro. Ele atuou na função de 2019 a 2021

Quem com os porcos anda, farelo come. %u2014 Ricardo Salles (@rsallesmma) June 3, 2023

Neste sábado (3/6), Salles disse: "Quem com os porcos anda, farelo come". A frase seria uma alfinetada aos membros do PL, cada vez mais próximos ao prefeito. Em maio, Bolsonaro e Nunes já haviam participado de um almoço, em evento do PL Mulher.