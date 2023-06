Governadores visitam Mercado Central e provam prato típico de Minas

440

Governadores do Sudeste e do Sul se encontraram em Belo Horizonte por articulação e o tradicional fígado com jiló (foto: Instagram/Divulgação/Mercado Central )



O tradicional Mercado Central, de alma mineira, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, recebeu a visita dos governadores das regiões Sudeste e Sul depois de encerrado o 8º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Belo Horizonte. O programa é típico não só dos belo-horizontinos, mas dos mineiros e de todos que visitam a capital, turistas de todas as partes do país e do mundo.