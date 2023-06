Zema: 'Sul e Sudeste têm mais trabalhadores do que gente recebendo auxílio'

440

Zema durante discurso de abertura 8º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) (foto: Jair Amaral/EM/D.A press) Ao abrir o 8º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), nesta sexta-feira (2/6), em Belo Horizonte, o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), afirmou em seu discurso que os sete estados que compõem as duas regiões têm mais gente trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial.









Zema então prossegue fazendo uma relação entre trabalhadores e pessoas que precisam de políticas de distribuição de renda, mas erra o dado, já que, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a maioria dos estados do país têm mais trabalhadores com carteira assinada do que pessoas recebendo auxílios.



“São estados onde, diferentemente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial”, afirmou o governador mineiro.





Segundo o governo de Minas, o Sul e Sudeste concentram 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, com quase 120 milhões de habitantes. O grupo quer integrar esforços em áreas comuns para retomar o desenvolvimento dos estados e do país.