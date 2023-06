Governadores em BH: líderes das Regiões Sul e Sudeste chegam para Cosud

440

Belo Horizonte volta a receber o Cosud (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)





Além de Romeu Zema (Novo), estarão presentes os governadores de São Paulo, Tarcísio Freitas; do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; do Espírito Santo, Renato Casagrande; do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite; de Santa Catarina, Jorginho Mello; e do Paraná, Ratinho Júnior.





“No último encontro, realizado em março no Rio de Janeiro, os líderes estaduais reforçaram a meta de simplificação das obrigações para os contribuintes e a adoção do princípio do destino a partir da modernização tributária. Equilíbrio fiscal, dívida pública e o Pacto Federativo também estão entre os tópicos e avanços das discussões de pautas”, disse o governo mineiro, em nota.

O evento será realizado em diferentes locais da Região Centro-Sul da capital mineira, ao longo desta sexta e de sábado (3/6).





Sete governadores se reúnem nesta sexta-feira (2/6) em Belo Horizonte para o 8º encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).