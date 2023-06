Moro sobre MP que amplia ministérios: 'Vai inflar a máquina pública'

440

Sergio Moro foi um dos senadores que votaram contra a MP (foto: Geraldo Magela/Agência Senado) O senador Sergio Moro (União) criticou a aprovação da Medida Provisória (MP) 1.154/23, que estabelece a estrutura ministerial do governo Lula (PT), nesta quinta-feira (1/6). Para o ex-juiz, haver 37 ministérios, em vez de 23, como foi na administração Bolsonaro (PL), é algo injustificável.









O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou a aprovação da medida provisória que reestrutura os ministérios e que foi para votação no Senado nesta quinta-feira (1/6). A Câmara dos Deputados havia aprovado o texto-base da MP: foram 337 votos a favor e 125 contra. No Senado, houve 51 a favor, 19 contrários e uma abstenção.

"Política não é uma ciência exata. Ela muda de acordo com a discussão e o comportamento dos partidos políticos. Ontem (31/5) nós conseguimos aprovar a organização do governo com muito mais votos do que a gente esperava", comemorou.