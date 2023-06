Lula comemora aprovação da MP dos ministérios

Durante a visita oficial do presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou a aprovação da medida provisória que reestrutura os ministérios e que foi para votação no Senado nesta quinta-feira (1/6).

"Política não é uma ciência exata. Ela muda de acordo com a discussão e o comportamento dos partidos políticos. Ontem (31/5) nós conseguimos aprovar a organização do governo com muito mais votos do que a gente esperava", comemorou.