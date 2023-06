Lula sobre indicação de Zanin ao STF: 'Brasil irá se orgulhar'

Presidente reconhece atuação bem sucedida do advogado em sua defesa, mas defendeu a indicação (foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

A indicação de Cristiano Zanin para ocupar uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), confirmada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (1/6), foi defendida pelo petista durante evento no Palácio do Itamaraty com o presidente da Finlândia, Sauli Niinistö. Para o chefe do Executivo, seu advogado pessoal “se transformará em um grande ministro”.