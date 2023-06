Zanin no STF: Comentarista diz que Lula quebrou princípio da impessoalidade

440

Zanin vai assumir a vaga deixada por Lewandowski, aposentado em abril (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de indicar seu advogado, Cristiano Zanin, para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a saída do ministro Ricardo Lewandowski, confirmada nesta quinta-feira (1/6), foi alvo de críticas de comentaristas políticos. Daniel Souza, da GloboNews, ressaltou que o petista quebrou o princípio da impessoalidade.









A indicação de Zanin também foi criticada pelo jornalista André Trigueiro, que ressaltou a falta de representatividade no STF. “Em um país de maioria de mulheres e de negros, faltava uma mulher negra no Supremo. Esse é um gol que o Lula não marcou hoje”, afirmou.





Zanin ficou conhecido por ter sucesso na defesa de Lula durante os processos da Operação Lava-Jato. Agora, seu nome deve ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e depois precisa ser aprovado em plenário pelo mínimo de 41 senadores.