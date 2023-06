Redes não perdoam Nikolas depois de ele anunciar 'maior derrota de Lula'

440

Nikolas Ferreira disse em suas redes sociais que Lula sofreria sua maior derrota, logo depois, Câmara vota e mantém atual estrutura dos ministérios (foto: Reprodução)



Pouco antes da votação da medida provisória que estabelece a estrutura ministerial do atual governo, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) postou que faltavam “57 minutos pro Lula ter a maior derrota dele”. Logo após o texto-base ser aprovado pela Câmara dos Deputados, internautas ironizaram a postagem de Nikolas.





A medida provisória assinada por Lula no início de seu mandato caduca nesta quinta-feira (1/6). Após aprovação na Câmara, ainda precisa ser votada no Senado para que 17 ministérios do governo Lula não desapareçam.





“Chora não, Chupetinha”, “A maior derrota foi Bolsonaro - o primeiro presidente - perder uma reeleição” e “Escova os dentes,faz xixi, põe o pijaminha e vai chorar na cama, chupetinha”, estão entre os comentários.









Leia: Vídeo: Nikolas Ferreira é chamado de 'Chupetinha' na Câmara O deputado foi chamado de "Chupetinha" pela primeira vez durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados ocorrida em março deste ano.



Confira as postagens: