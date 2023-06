Eduardo Bolsonaro sobre Lula: 'No caminho do impeachment'

440

Deputado afirma que ministérios de Lula não promovem melhorias na vida dos Brasileiros (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)





"Mais ministérios não (tem) a ver com melhoria de vida dos brasileiros, mas sim com a melhoria de vida dos políticos amigos do Dilmo. Votei não à MP, mas não perdemos. Dilmo saiu derrotado: falta base, brigas internas e liberação recorde de emenda etc. É o caminho do impeachment", escreveu o deputado.

O presidente Lula chegou a fazer, ontem de manhã, uma reunião de emergência, no Palácio da Alvorada, para discutir com líderes e aliados sobre a crise em torno da MP da Esplanada. Com a pressão do presidente da Câmara, deputado Arhtur Lira (PP-AL) , o governo identificou a possibilidade de o texto, que perde sua validade nesta quinta-feira, não ser aprovado a tempo, o que levaria a uma paralisia do governo.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), comentou nesta quinta-feira (1º/6) sobre a aprovação na Câmara da MP dos Ministérios, que reestrutura a Esplanada e beneficia o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmou que o petista está no "caminho do impeachment".