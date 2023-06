Lira para governo Lula: 'Vai ter que andar com as próprias pernas'

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que o governo Lula terá de "caminhar com próprias pernas" e criticou a articulação política da atual gestão.

A declaração do parlamentar foi dada na madrugada desta quinta-feira (1/6), após a aprovação da Medida Provisória (MP) 1.154/23, que reorganiza e estabelece estrutura ministerial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).