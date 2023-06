Nikolas tem 'vergonha' de 'vários' deputados do PL: 'Usaram Bolsonaro'

Deputado mineiro criticou parlamentares que foram favoráveis a Medida Provisória de reestruturação dos Ministérios do Governo Lula (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados )

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou os deputados do Partido Liberal, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, que votaram a favor do texto-base da Medida Provisória (MP) 1.154/23, que reorganiza e estabelece estrutura ministerial do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em suas redes sociais, Nikolas disse que sente vergonha dos deputados do PL e alegou que eles "usaram" a imagem de Jair Bolsonaro para se eleger parlamentares.