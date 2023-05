Veja quantos ministérios Lula pode perder se MP não for votada

440

Caso medida provisória caduque, governo Lula pode perder 17 ministérios de uma vez (foto: Evaristo Sá/AFP)



A medida provisória que reestruturou a Esplanada dos Ministérios caduca na próxima quinta-feira (1/6) e, caso não seja votada na Câmara e no Senado, 17 ministérios do governo Lula vão desaparecer. Com isso, Simone Tebet e Geraldo Alckmin vão perder seus cargos como ministra do Planejamento e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, respectivamente. A medida provisória que reestruturou a Esplanada dos Ministérios caduca na próxima quinta-feira (1/6) e, caso não seja votada na Câmara e no Senado, 17 ministérios do governo Lula vão desaparecer. Com isso, Simone Tebet e Geraldo Alckmin vão perder seus cargos como ministra do Planejamento e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, respectivamente.









O presidente e integrantes do governo no Congresso minimizaram o impacto do esvaziamento das competências dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas ocorridos na última semana. Mas caso a MP caduque, o governo sofrerá sua primeira grande crise.









Leia: Câmara deve votar MP que reestrutura Ministérios hoje Hoje, o governo Lula conta com 31 ministérios e outros seis órgãos com status de ministério. Se essa MP não for votada, o país voltará a ter 23 ministros, quantidade prevista no governo Jair Bolsonaro.



Além de Tebet e Alckmin, podem perder os cargos: