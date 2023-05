Cleitinho pede que Maduro pague dívida com o Brasil: 'ditador de uma figa'

O senador Cleitinho (Republicanos-MG) pediu que o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, pague a dívida que o país tem com o Brasil. Em pronunciamento no Plenário do Senado, nessa terça-feira (30/5), o parlamentar chamou Maduro de "ditador" e afirmou que a população venezuelana é "vítima" e "inocente".

"Eu queria falar para o presidente Lula que eu vi uma matéria do Lula, quando a gente começou a questionar que a Venezuela deve o país [...] ele disse que "foi falta de diálogo com [Jair] Bolsonaro. Bolsonaro não teve diálogo com esse presidente, por isso que não pagou". Já então que Nicolás Maduro está aqui e ele [Lula] sabe muito bem dialogar com Nicolás Maduro, pede para ele pagar a dívida que deve ao Brasil. São quase R$ 6 bilhões", disparou Cleitinho.