Juíza da Lava-Jato confirma transferência da 13ª Vara Federal de Curitiba

Gabriela Hardt confirma pedido de transferência (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A juíza Gabriela Hardt, que estava como substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba, manteve um pedido de transferência e deve deixar a Operação Lava-Jato. Ela está no lugar do titular, Eduardo Appio, que foi suspenso pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Com a desistência de Gabriela, outro magistrado ou magistrada deve ser nomeado.