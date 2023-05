STF anula condenação de Eduardo Cunha na Lava Jato

440

Segunda turma do STF decidiu mandar o caso para a Justiça Eleitoral e anular decisão da Justiça Federal (foto: WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL) O Supremo Tribunal Federal (STF) anulou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. O ex-presidente da Câmara dos Deputados havia sido sentenciado a 15 anos de prisão pela Justiça Federal do Paraná.









O julgamento analisou um recurso da defesa contra a decisão do relator Edson Fachin, que negou um pedido para que a Justiça Federal fosse declarada incompetente no caso. A análise foi iniciada em novembro de 2022. No caso, há indícios de crime de falsidade ideológica eleitoral, conhecido como caixa dois.





A anulação ocorreu após uma divergência do ministro Nunes Marques, que foi seguido por Gilmar Mendes e André Mendonça. Os ministros acabaram por considerar o entendimento do STF de março de 2019, em que processos sobre doações não contabilizadas de campanha devam ser julgados na Justiça Eleitoral.