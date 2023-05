Zé Trovão pede que EUA prenda Maduro no Brasil após encontro com Lula

440



O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) enviou um ofício para a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, nesta segunda-feira (29/5), solicitando a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está em solo brasileiro para reuniões da cúpula da América do Sul e encontro com Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O deputado federal Zé Trovão (PL-SC) enviou um ofício para a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, nesta segunda-feira (29/5), solicitando a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que está em solo brasileiro para reuniões da cúpula da América do Sul e encontro com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).









“Manifesto a essa Embaixada minha indignação pela presença do ditador venezuelano em solo brasileiro, ao tempo em que peço informações de quais medidas podem ser adotadas pelo governo americano para captura deste criminoso”, disse Zé Trovão.





Em vídeo o parlamentar também chama o presidente Venezuelano de comunista, bandido e traficante. “Espero que a embaixada americana tome providências muito severas contra o Luiz Inácio Lula da Silva , esse presidente irresponsável que simplesmente recebe no Brasil um bandido”, disse o deputado.