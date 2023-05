Ciro Nogueira sobre Lula e Maduro: 'Brasil voltou a paparicar ditadores'

“O Brasil voltou! Voltou a paparicar ditadores da América Latina e a tratá-los como 'chefes de Estado'. Democracia para o PT é uma palavra no dicionário”, escreveu o ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro.

Nicolás Maduro chegou ao Brasil na noite de domingo (28/5) acompanhado da primeira-dama, Cília Flores. Na manhã de hoje participou de reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de uma cerimônia para assinatura de atos. Às 13h30 está previsto um almoço para o casal vanezuelano no Palácio do Itamaraty, sede da chancelaria brasileira.