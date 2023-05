Bolsonaro deve ir à CPMI do 8/1, diz deputado: 'Principal suspeito'

440

Jair Bolsonaro foi convidado para depor na CPMI dos atos golpistas (foto: EVARISTO SA / AFP) O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para ir à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro para depor sob suspeita de ser o principal autor intelectual dos atos antidemocráticos.









De acordo com Correia, ele é responsável por investigar os autores intelectuais dos atos golpistas. Para o deputado, Bolsonaro é o principal suspeito. Ele afirma que também solicitou a quebra dos sigilos do ex-presidente.





"Já existe, no Supremo Tribunal Federal, e foi solicitado pela PGR, pelo Procurador-Geral da República, que o nome de Bolsonaro fosse incluído no inquérito das autorias intelectuais. Eu solicitei um requerimento para ter acesso a esse inquérito. Ele já é investigado no STF, na PGR e na Polícia Federal", disse o parlamentar ao UOL.





Ainda segundo o parlamentar, ações do ex-presidente Jair Bolsonaro, na opinião dele, colaboraram para os atos golpistas de 8 de janeiro. Para ele, a participação de Bolsonaro é importante para que ele se explique, mas que também possa se defender das acusações.





"Ele [Bolsonaro] é o principal suspeito, neste caso. É fundamental essa análise da participação do ex-presidente como autor intelectual ou mandante do processo golpista no Brasil.", completa.

Até a publicação desta matéria, a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro já tinha mais de 420 requerimentos.