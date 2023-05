Depois de Zambelli, Bolsonaro pensa em fazer vaquinha para pagar processos

440

Só nas últimas duas semanas, Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 70 mil de indenização (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) Alvo de diversos processos judiciais, Jair Bolsonaro (PL) pode acionar os apoiadores para ajudá-lo a pagar os custos das indenizações das ações em caso de condenação.

A afirmação é feita pelos advogados do ex-presidente, que estimam que a soma dos processos em andamento contra ele chegue a R$ 2 milhões - caso a Justiça decida de maneira desfavorável a Bolsonaro. Uma das ideias do grupo para custear as indenizações é viabilizar uma vaquinha on-line que seria controlada por meio de uma auditoria.





LEIA MAIS 18:39 - 26/05/2023 Marina Silva alerta sobre retomada de políticas do governo Bolsonaro

18:33 - 25/05/2023 Bolsonaro: governo fichou líderes caminhoneiros segundo o grau de 'ameaça'

17:58 - 25/05/2023 CPMI do 8/1: Relatora não descarta depoimento de Bolsonaro CNN. O estudo de medidas viáveis para não cumprir as decisões é uma forma da defesa de estar preparada para o pior cenário. Uma das medidas para enfrentar os processos, além da vaquinha, é recorrer em todas as decisões e tentar reverter as decisões, que não são poucas - levantamento da assessoria do ex-presidente para a CNN mostra que Bolsonaro perdeu 95% das ações judiciais contra ele nos últimos anos. A informação foi dada pelos advogados à. O estudo de medidas viáveis para não cumprir as decisões é uma forma da defesa de estar preparada para o pior cenário. Uma das medidas para enfrentar os processos, além da vaquinha, é recorrer em todas as decisões e tentar reverter as decisões, que não são poucas - levantamento da assessoria do ex-presidente para amostra que Bolsonaro perdeu 95% das ações judiciais contra ele nos últimos anos.





Nas últimas duas semanas, Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 70 mil de indenização. Na quinta-feira (25/5), a Justiça de São Paulo condenou, em segunda instância, o ex-chefe do Executivo a pagar R$ 50 mil em indenização coletiva a jornalistas devido a ataques feitos contra a categoria durante o mandato de presidente, entre 2019 e 2022.





Em 16 de maio, a Justiça do Amazonas determinou ao ex-presidente o pagamento de R$ 30 ao senador Omar Aziz (PSD-AM) após Bolsonaro declarar publicamente, em três ocasiões, que o político amazonense teria "respondido por pedofilia".

O juiz Cássio André Borges dos Santos entendeu que Bolsonaro teve a "única finalidade de impactar e arranhar a imagem do autor", por meio de uso de tom malicioso e "manipulação de fatos".





As falas do ex-presidente se referem à uma investigação feita pela Comissão Parlamentar do Inquérito (CPI) da Pedofilia, na qual Omar foi investigado, em 2004, mas não indiciado.

O magistrado afirmou, ainda, que "a manipulação de fatos" é uma forma de difundir "fake news", "o que deve ser combatido por toda a sociedade civil, inclusive pelo Poder Judiciário, caso processos sobre o tema sejam deduzidos em juízo por quem busca a defesa de sua imagem e de sua honra".





"Não se pode compactuar com atos abusivos disfarçados de retórica da verdade", acrescentou Cássio na sentença. Além da multa, o juiz condenou Bolsonaro a publicar o conteúdo da sentença nas mídias sociais no prazo de cumprimento de sentença, sob pena de multa de R$ 1 mil por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 20 mil.