CPMI do 8/1: Relatora não descarta depoimento de Bolsonaro

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os atos golpistas do 8 de janeiro foi instalada na manhã desta quinta-feira (25/5) e, apesar de estar no início dos trabalhos, as especulações sobre quem será convidado para prestar depoimentos já ocorrem nos bastidores. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), eleita relatora dos trabalhos , não descartou a possibilidade de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja chamado.

“Se o ex-presidente Jair Bolsonaro será convocado ou não, é um debate que poderá ocorrer ao longo do processo”, disse à imprensa ao final da reunião. “Hoje eu não posso antecipar se haverá a convocação dele. Mas um ponto é fundamental: nós buscaremos quem financiou e quem foi o autor intelectual do ato do dia 8 de janeiro”, afirmou a senadora.A relatora garantiu que serão usados todos os instrumentos dos quais os parlamentares dispõem para a investigação. “Vamos fazer as diligências necessárias e fazer as requisições necessárias. Uma CPI pode quebrar sigilo, uma CPI pode fazer mandado de busca e apreensão, vai convocar, enfim, nós vamos na verdade utilizar os instrumentos que estão à nossa disposição”, assegurou.A expectativa é que na próxima reunião seja apresentado e detalhado o plano de trabalho para que, na reunião seguinte, já sejam iniciadas as oitivas, fazendo as primeiras convocações. “Uma CPI tem uma característica própria que é a delimitação de prazos, então você tem um tempo que é muito rápido, e esse tempo passa se você não tiver a perspicácia e a inteligência, e a sensatez de buscar os pontos principais, você acaba realmente perdendo com o tempo”, alertou Eliziane.