PBH e Câmara entram em acordo e passagem volta a R$ 4,50 em julho

A Prefeitura de Belo Horizonte e a Câmara Municipal entraram em acordo para que o valor da passagem de ônibus do transporte público urbano municipal retorne aos R$ 4,50 praticado antes do dia 23 de abril. Mas o ajuste passará a vigorar a partir de julho. A decisão foi firmada após uma reunião realizada nesta quinta-feira (25/5).

No dia 23 de abril, as passagens de ônibus subiram mais de 33% na capital mineira, saindo de R$ 4,50 para R$ 6,00

A demora de pouco mais de um mês para que o novo preço passe a vigorar se deve a trâmites burocráticos a serem realizados na Câmara. O Projeto de Lei 538/2022, que permite o pagamento do subsídio, deve passar pela aprovação da Câmara Municipal em junho.

O subsídio de R$ 512 milhões que foi acordado para que a passagem voltasse ao valor de R$ 4,50, que havia sido acordado com as empresas de transporte, será parcialmente arcado pela Câmara de BH. R$ 120 milhões sairão dos cofres do legislativo para complementar com o custo da prefeitura. A PBH irá arcar com R$ 390 milhões do valor acordado.