TJMG decreta aposentadoria compulsória de juíza que atacou o STF

Juíza Ludmila Grilo estava afastada desde fevereiro pelo Conselho Nacional de Justiça (foto: Reprodução/Youtube)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) decretou a aposentadoria compulsória da juíza Ludmila Lins Grilo, titular da Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Unaí, no Noroeste do estado, a partir desta quinta-feira (25/5). A decisão é assinada pelo desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, presidente do órgão especial do TJMG.









Na época, o ministro Luis Felipe Salomão, corregedor nacional de justiça, destacou que Ludmila não cumpria seus deveres básicos ao deixar de comparecer ao Fórum mesmo tendo o teletrabalho negado pelo tribunal, além de negligenciar a gestão do cartório e deixar de fiscalizar os atos de seus subordinados. O corregedor também registrou uma intensa atividade da juíza em redes sociais, que atualmente estão suspensas pela justiça.





"As irregularidades são inúmeras. Mas um fato une todas: a reclamada não cumpre seus deveres básicos. Em vez de priorizar a execução desses deveres de gestão, a magistrada participa de inúmeras atividades na internet, em entrevistas, livros e cursos pertencentes à empresa da qual é sócia", ressaltou Salomão em seu voto.





Em nota, o TJMG explica que a aposentadoria compulsória foi decretada por “interesse público”, e que ela continuará a receber “proventos proporcionais” ao tempo de serviço. O valor da aposentadoria, no entanto, não foi divulgado. A punição é considerada uma das mais severas aplicadas a juízes no país.

Incentivo a aglomeração na pandemia

Em 2021, Ludmila Grilo ficou famosa nas redes sociais por ensinar “táticas” para as pessoas não usarem máscara em espaços públicos , além de ter feito publicações que incentivaram aglomerações durante a pandemia de COVID-19. “Andando no shopping tomando sorvete. Com sorvete pode andar sem a máscara, acabar de tomar o sorvete você bota a máscara. O vírus não gosta de sorvete”, disse em um vídeo.





Na época, o CNJ recebeu representações pedindo a abertura de PADs contra a magistrada. Em um deles, o advogado José Belga Assis Trad dizia que Grilo cometeu infração ético-disciplinar ao se manifestar contra as recomendações das autoridades sanitárias. As publicações em seu Twitter fizeram a conta ser suspensa pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.

Críticas ao STF

Em publicações no Twitter, Ludmila afirmava que Moraes e o ministro Luís Roberto Barroso seriam “perseguidores-gerais da república”, além de ter dito que o STF era mera “burocracia”. As falas renderam críticas da presidente do CNJ e do Supremo, ministra Rosa Weber.





“A atividade do magistrado não se restringe à atividade jurisdicional. O magistrado tem uma importantíssima função administrativa. Ele é o chefe administrativo da unidade judiciária de que ele é titular. Então não são questões meramente burocráticas", disse.





A má gestão e falta de atuação de Ludmila já haviam rendido advertências no TJMG. Ao deixar de gerir sua comarca, a juíza chegou a deixar 1.291 processos paralisados. Na época do seu afastamento, no início do ano, também haviam sido identificados 23 processos parados que aguardavam despacho por mais de 365 dias e verificada falta de controle sobre o prazo prescricional.