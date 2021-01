Juíza do #AglomeraBrasil agora 'ensina' tática de andar sem máscara

Juíza Ludmila Lins Grillo dá 'dica' de tomar sorvete para andar sem máscara (foto: Reprodução/Twitter) Ludmila Lins Grillo, da Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Unaí, Noroeste de Minas Gerais, já envolvida em polêmica por defender a aglomeração de pessoas em plena pandemia, agora compartilhou um vídeo nas redes sociais ensinando “táticas” para não usar máscara em espaços públicos.



Passo a passo para andar sem máscara no shopping de forma legítima, sem ser admoestado e ainda posar de bondoso:



1- compre um sorvete.



2- pendure a máscara no pescoço ou na orelha, para afetar elevação moral;



3- caminhe naturalmente. pic.twitter.com/bmuS7eGEnL %u2014 Ludmila Lins Grilo (@ludmilagrilo) January 4, 2021

No entanto, internautas apontaram que esta mesma dica havia sido passada pela atriz Luana Piovani, que testou positivo para a doença dias depois. Ela chegou a dizer que se arrependeu por ter diminuído o poder de contaminação da COVID-19.









Ludmila também deve ser investigada por fazer publicações nas redes sociais em defesa da aglomeração de pessoas . No Twitter, ela compartilhou o registro de uma viagem a Búzios, no litoral fluminense, durante as comemorações de Ano Novo. Ela diz que a ‘cidade que não se entregou docilmente ao medo, histeria ou depressão’ e incluiu a hashtag #AglomeraBrasil.





O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recebeu uma representação pedindo a abertura de um processo administrativo contra a magistrada. No documento, o advogado José Belga Assis Trad, diz que a juíza cometeu infração étnico-disciplinar ao se manifestar contra as recomendações das autoridades sanitárias.



“As pessoas que nela confiam por ser uma autoridade integrante do Poder Judiciário certamente serão influenciadas por sua irresponsável e inconsequente manifestação, que, de tão absurda, pode estar a configurar crime de apologia à infração de medida sanitária preventiva”, diz o pedido.





O Jornal Estado de Minas entrou em contato com Ludmila Lins Grilo mas ainda não obteve resposta.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira