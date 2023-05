Octávio Guedes: 'PT não vai derrotar extrema direita falando todes'

440

Jornalista criticou a forma como o PT enfrenta os parlamentares da oposição (foto: Reprodução/GloboNews) O jornalista e comentarista político da "GloboNews", Octavio Guedes, afirmou que o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Governo Federal têm errado na estratégia de combate à "extrema-direita" no Congresso Nacional. Durante o programa Estúdio I, desta quinta-feira (25/5), os jornalistas comentaram a ausência do deputado federal André Janones (Avante-MG) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro.









Já nessa quarta-feira (24/5) a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também chegou a lamentar a ausência do parlamentar no colegiado, mas ressaltou que a indicação não dependia do partido . O Avante faz parte do bloco com União Brasil, PP, Federação PSDB e Cidadania, PDT, PSB, Solidariedade e Patriota, e não indicou nenhum parlamentar.





Janones também lamentou sua ausência no colegiado, atribuindo culpa ao “Centrão” a quem ele disse que tem “mandado” no Brasil. Apesar de ficar de fora da comissão, ele afirmou que o episódio é página virada e irá contribuir com os colegas.