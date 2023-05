Nikolas diz que bolsonaristas estavam 'pedindo indignação' nos quartéis

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou, durante sua primeira fala na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro, nesta quinta-feira (25/5), que os bolsonaristas que se manifestaram em portas de quartéis do exército, após as eleições, eram pessoas pacíficas que "pediam uma indignação" contra um “ex-condenado” na Presidência, fazendo uma referência ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).