'Pegue seu pen drive e saia dessa sala', diz parlamentar a Marcos do Val

Leia: CPMI do 8/1 define o presidente e o relator; veja quem são Em reunião de instalação da CPMI do 8 de janeiro, iniciada na manhã desta quinta-feira (25/5), o senador Marcos do Val (Podemos-ES) tentou tumultuar a sessão para eleição do presidente e demais membros da comissão. Em certo momento, o Senador Otto Alencar pediu que Do Val se comportasse como um senador."Você está sendo antiético, interrompendo o seu colega. Eu sei da sua procedência da polícia, mas aqui é Senado, aqui não é delegacia de polícia não, aqui é Senado Federal, se comporte como senador. Vossa excelência não tem se comportado como senador em outras datas aqui" , disse Otto Alencar a Marcos do Val.

No meio do falatório que se seguiu, outro parlamentar presente sugeriu que do Val pegasse seu pen drive e saísse da sala.









Senador Otto Alencar repreendeu o senador Marcos do Val durante abertura da CPMI do 8/1 (foto: Reprodução/ TV Senado )

"Peço, senador, que pegue seu pen drive e saia dessa sala, porque ele quer tumultuar. Vossa excelência, que é investigado por falso testemunho, tem mais versão do que terno. Muda mais de versão do que terno", rebateu o parlamentar.





Pen drive





A fala do senador se refere à afirmação de Marcos do Val de que estava em posse de um pen drive com imagens realizadas com drones e documentos contra o Ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).